Збут понад 1 млн. підроблених марок акцизного податку – організатору повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику підприємства за фактом організації зберігання та збуту підроблених марок акцизного податку (ч. 1 ст. 199 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж лютого-липня 2022 року на території Одеської області у нежитлових приміщеннях налагодив виробництво тютюнових виробів. Він найняв працівників та відкрив цех із ліцензованим обладнанням, забезпечивши масове виробництво сигарет з використанням підроблених марок акцизного податку. В подальшому, підозрюваний організував реалізацію на Одещині тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку за найнижчими, порівняно із ринковими цінами. Це дало йому можливість отримувати надприбутки.

За результатами проведених обшуків на території Одеської області виявлено та вилучено ліцензоване обладнання для масового виробництва сигарет, 1,2 млн пачок продукції з марками акцизного податку та 19,8 тонн тютюнової сировини. Орієнтовна вартість вилученого майна складає 150 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора