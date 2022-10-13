Збут понад 1 млн. підроблених марок акцизного податку – організатору повідомлено про підозру

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За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику підприємства за фактом організації зберігання та збуту підроблених марок акцизного податку (ч. 1 ст. 199 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж лютого-липня 2022 року на території Одеської області у нежитлових приміщеннях налагодив виробництво тютюнових виробів. Він найняв працівників та відкрив цех із ліцензованим обладнанням, забезпечивши масове виробництво сигарет з використанням підроблених марок акцизного податку. В подальшому, підозрюваний організував реалізацію на Одещині тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку за найнижчими, порівняно із ринковими цінами. Це дало йому можливість отримувати надприбутки.

Збут понад 1 млн підроблених марок акцизного податку – організатору повідомлено про підозру

За результатами проведених обшуків на території Одеської області виявлено та вилучено ліцензоване обладнання для масового виробництва сигарет, 1,2 млн пачок продукції з марками акцизного податку та 19,8 тонн тютюнової сировини. Орієнтовна вартість вилученого майна складає 150 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора 

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