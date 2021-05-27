Збутом вибухових пристроїв організатор злочинної групи керував зі столичного СІЗО

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом незаконного збуту бойових припасів та вибухових речовин, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

У скоєнні злочину обвинувачуються троє осіб: організатор групи — 44-річний житель Житомирського району, який перебував у слідчому ізоляторі міста Києва, раніше засуджена до позбавлення волі з іспитовим строком 28-річна жителька Житомирщини та житель Київської області.

Досудовим слідством установлено, що з квітня по жовтень 2020 року фігуранти справи неодноразово збували на території Житомирської області незаконно придбані вибухові пристрої та вибухові речовини.

Під час збуту чергової партії, а саме, понад сотні саморобних вибухових пристроїв, учасницю злочинної групи затримано, вилучено вибухові пристрої та 36 тис. грн – другу частину отриманих нею коштів (завдаток — 22 тис. грн) було перераховано раніше на банківську карту.

Крім цього, під час обшуків за місцями проживання обвинувачених вилучено вибухову речовину та вибухові пристрої, 95 бойових припасів вогнепальної зброї.

Наразі двоє учасників організованої групи перебувають, відповідно, під вартою та домашнім арештом, організатор відбуває попереднє покарання у виді позбавлення волі.

Викрито та припинено протиправну діяльність злочинної групи прокуратурою спільно з відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в області.

Досудове слідство проводило Головне управління Нацполіції в області.

Справу розглядатиме Києво-Святошинський районний суд Київської області.

Житомирська обласна прокуратура забезпечуватиме публічне обвинувачення.

Санкцією зазначеної статті передбачене покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури