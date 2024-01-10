Збувала наркотики та психотропи через поштомат: в Одесі затримали жінку, яка займалась наркозбутом в особливо великих розмірах

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. За незаконні оборудки з PVP, MDMA, амфетаміном та канабісом їй загрожує до 12-ти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність наркокурʼєрки правоохоронці викрили біля одного з поштоматів у Київському районі міста, за допомогою якого жінка збиралась відправити «клієнтам» чергову партію «товару». На місці слідчі вилучили у правопорушниці шість пакетів з PVP загальною вагою понад 100 грамів та два пакетики з амфетаміном масою 10 грамів.

А під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання громадянки правоохоронці виявили решту забороненого асортименту: майже пів кілограма канабісу, 50 таблеток MDMA, більше кілограма PVP та 31 грам амфетаміну, а також засоби для пакування «товару».

Належність вилучених речових доказів до особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів згодом була підтверджена експертними висновками.

Правоохоронці встановили, що психотропи та наркотики зловмисниця замовляла через інтернет-мережу, фасувала вдома і збувала поштою.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, психотропної речовини у великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі від девʼяти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють канал постачання до одеситки наркотиків та психотропів», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Вікторія Якушева.

Зазначимо, що містянка свого часу вже кримінальної притягувалась до відповідальності за аналогічний злочин.

Одеське районне управління поліції №1