Збували канабіс на ₴2 млн. щомісяця: на Львівщині судитимуть членів злочинної організації

Поліцейські встановили, що зловмисники налагодили виробництво та розповсюдження канабісу в особливо великих розмірах. Правоохоронці вилучили наркотичних засобів та сировини на понад 40 мільйонів гривень за цінами «чорного» ринку. Обвинувальний акт стосовно фігурантів направлено до суду.

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури влітку минулого року викрили членів злочинної організації та їхніх пособників, які налагодили діяльність нарколабораторій на території Львівської і Тернопільської областей.

Організував «бізнес» львів’янин, залучивши до нього мешканців Львівщини та жителя Черкас.

Слідчі з’ясували, що фігуранти придбали обладнання для штучного вирощування елітних сортів коноплі та налагодили збут готового наркотичного засобу у різні регіони України.

Кіберполіцейські встановили та задокументували інтернет-ресурси, за допомогою яких наркоділки рекламували свою «продукцію» та приймали онлайн-замовлення.

Окрім цього, правоохоронці викрили так званих «складменів», тобто осіб, які за місцем свого проживання зберігали наркотичний засіб. Поліцейські також встановили основних «клієнтів», яким фігуранти збували товар оптовими партіями. Щомісячний дохід злочинної групи складав близько двох мільйонів гривень.

Восени правоохоронці провели низку одночасних обшуків за місцями проживання та здійснення протиправної діяльності фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах, на території Львівської, Рівненської, Черкаської та Тернопільської областей.

Вилучено понад 30 кг канабісу, близько 400 рослин коноплі, галюциногенні гриби, обладнання для вирощування і фасування наркотичних засобів, компʼютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі, банківські картки, чорнові записи, а також готівкові кошти у сумі 442 тис. грн, 18,3 тис. доларів та 6 тис. євро.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів та сировини для їх виготовлення за цінами «чорного» ринку перевищувала 40 мільйонів гривень.

За результатами слідчих дій фігурантів було затримано в порядку ст. 208 КПК України. В залежності від ролі у злочинній схемі їм оголошено про підозри за ч. 4 ст. 28; чч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів); ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту); ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Днями правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо шести учасників злочинної організації та фігуранта, який не входив до складу групи, але був залучений у її діяльність у якості «складмена». Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стосовно восьмого фігуранта, який був «складменом», матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України