Збував ув’язненим канабіс – судитимуть інспектора сектору безпеки установи виконання покарань

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього інспектора сектору безпеки установи виконання покарань за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконний збут у місця позбавлення волі, вчинене повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

Органом досудового слідства зібрані належні докази того, що інспектор (наразі звільнений з посади) протягом січня цього року систематично збував наркотичні засоби засудженим установи виконання покарань, у якій працював.

Зокрема, цьогоріч задокументовано два факти незаконного збуту ним наркотичного засобу загальною вагою майже 40 грамів, вартістю по 700 грн кожна доза. Під час збуту ув’язненому другої дози, запакованої у коробку з-під цигарок, який відбувався вранці у їдальні установи, зловмисника затримали «на гарячому».

Експертизою встановлено, що інспектор збував наркотичний засіб – канабіс.

Викрили «наркобізнес» прокурори спільно зі співробітниками оперативного підрозділу Управління СБ України в області та другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, які проводили досудове розслідування.

Санкцією зазначеної статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури