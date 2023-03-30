Збирали дані про ЗСУ для окупантів – на Сумщині судитимуть двох чоловіків, один з яких ще й планував диверсію

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Шосткинського району Сумської області, які збирали та передавали дані для спецслужб російської федерації. Один із них відповідатиме за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану та планування диверсії (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 14/ч. 2 ст. 113 КК України). Його спільнику інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення представник спецслужби російської федерації залучив до конфіденційного співробітництва 42-річного чоловіка. На виконання завдань куратора чоловік збирав інформацію щодо знаходження військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, її кількості на території Шосткинського району Сумської області.

Водночас дані про позиції підрозділів Сил спеціальних операції та місця проживання особового складу чоловік також отримував від свого односельця, після чого надсилав їх російському куратору на один із месенджерів. У подальшому отримані дані окупанти використовували для обстрілів.

Більш того, під час спілкування зі своїм куратором чоловік погодився виконати фізичну ліквідацію українських захисників, зокрема командного складу, та знищення їх озброєння і військової техніки. Для виконання зазначених злочинів представники спецслужби рф в обумовленому місці в лісосмузі залишили схованку зі зброєю, відправивши чоловіку координати на один із месенджерів. Саме під час вилучення автоматичної зброї та вибухівки зі схрону чоловіка 7 листопада 2022 року затримали правоохоронці.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура