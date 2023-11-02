Збирав дані про військові об’єкти столиці та військовослужбовців ЗСУ – до 8 років тюрми засуджено киянина

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджений збирав інформацію щодо військових об’єктів, наявності блокпостів і спостережних пунктів, укріплень, а також перебування там військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань.

Відзнятий фото та відео матеріал за грошову винагороду він відправляв через месенджер своєму спільнику, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження. Той через месенджер передавав їх представнику ворожих спецслужб.

За принципової позиції прокуратури суд визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив до 8 років тюрми. Водночас, з урахуванням попереднього вироку суду, яким його визнано винним за ст. 309 КК України, шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання, суд остаточно призначив йому покарання – 8 років 1 місяць позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура