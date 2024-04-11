Збирав кошти для потреб окупантів – у Львові засуджено пособника країни-агресора

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури громадянина України визнано винним за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 15 років.

Прокурори в суді довели, що у тимчасово окупованому Донецьку засуджений організував збір коштів задля підтримки армії окупантів.

Йдеться про збір для 5 бригади 1 мінометної бригади та 1 окремої мотострілецької Слов’янської бригади (в/ч 08801) терористичної організації «днр».

Для цього чоловік розмістив на власній сторінці у забороненій соціальній мережі «Вконтакте» відповідну публікацію, де вказав свої контактні дані та банківську картку.

Згодом, на зібрані гроші він придбав безпілотні літальні апарати, медичні засоби, препарати, гомеостатичні пов’язки, радіостанції та бензиновий генератор.

Таким чином останній добровільно надав матеріальну допомогу державі-агресору та її збройним формуванням, просуваючи пропагандистські наративи.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури