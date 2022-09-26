Збирав кошти на безпілотники для окупантів та підшукував корегувальників ворожого вогню – судитимуть мешканця Запоріжжя

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактами державної зради та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу.

Також з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому Телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників. Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора