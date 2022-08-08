Збирав кошти на евакуацію з Чернігова та Маріуполя: у Харкові судитимуть шахрая

Чоловік встиг обдурити українців на 230 тисяч гривень.

22-річний харків’янин моніторив групи Чернігова та Маріуполя у соціальних мережах та підбирав жертв. Чоловік писав про готовність вивезти громадян із небезпечних місць за умови оплати бензину. Після отримання грошей фігурант блокував номери потерпілих або змінював номер телефону.

У квітня 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно зі слідчими поліції області затримали 22-річного чоловіка, який наживався на тих, хто намагався врятуватися від війни.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Національна поліція України