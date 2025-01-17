Збитки ₴140 млн: викрито нардепа, який наживався закупівлях Укрзалізниці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами.

Про це повідомляє НАБУ:

“Підозрюваний та його спільник, підприємець, розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ “Укрзалізниця” за завищеними цінами.

Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним “бек-офісом” товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу “потрібних” компаній у тендерах УЗ.

Протягом 2021-2022 рр. Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн”.

За даними джерел УП йдеться про нардепа Віктора Бондара.