Збитки державі на суму 1,5 млн.: підозрюється службова особа регіональної філії «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру головному інженеру регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року головний інженер держпідприємства не перевірив кошторисну документацію щодо розроблення документів із землеустрою для формування земельних ділянок у Харківській області та подальшої державної реєстрації права постійного користування АТ «Укрзалізниця». Службовець проігнорував зауваження фахівців та порушив принципи здійснення публічних закупівель, такі як максимальна економія, ефективність та запобігання корупційним діям і зловживанням. Вказані дії призвели до необґрунтованого завищення виконаних проектно-вишукувальних робіт.

Крім того, службовець за іншою тендерною закупівлею не перевірив якість поставленого на підприємство спецодягу для залізничників, що призвело до витрачання бюджетних коштів на товар неналежної якості.

Загальна сума збитків, спричинених державі вказаними правопорушеннями, складає 1,5 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура