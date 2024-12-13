Збитки державі на суму понад ₴200 млн.: судитимуть посадовця, причетного до забруднення земель у Кривому Розі

Через службову недбалість підозрюваного навколишнє середовище міста було забруднено речовинами амонію.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що протягом двох років 53-річний працівник одного з комунальних підприємств Інгулецького району міста виконував свої службові обов’язки з порушенням законодавства, що призвело до забруднення навколишнього середовища. Тобто, підозрюваний не здійснював контроль за станом мереж та не проводив ремонт каналізаційних труб підприємства, що призвело до витоку амонію до стічних вод та подальшого забруднення земель.

Даний факт зафіксували співробітники екологічної інспекції Дніпропетровщини, про що склали відповідний акт.

Правоохоронцями відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції проведено ряд слідчих заходів та інженерно-екологічна експертиза, за результатами якої підтверджено забруднення земельних ділянок Кривого Рогу речовинами амонію. Своїми діями фігурант спричинив державі майнової шкоди на 202 мільйони гривень.

За даним фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України та за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції