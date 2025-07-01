Збитки на пів мільйона гривень: кіберполіцейські Львівщини викрили посадовця міськради

Начальник одного з відділів Трускавецької міськради спільно із підприємцем організували схему розтрати бюджетних коштів — за завищеними цінами було придбано інтерактивні панелі.

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими відділення поліції № 2 Дрогобицького районного відділу ГУНП в області, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області, викрили посадовця Трускавецької міської ради на розтраті понад півмільйона гривень із державного бюджету.

Правоохоронці встановили, що начальник одного з відділів міськради, діючи за попередньою змовою із приватним підприємцем, замовив інтерактивні панелі через систему публічних закупівель «Прозорро» за завищеними цінами. У такий спосіб фігуранти привласнили понад півмільйона гривень з державного бюджету.

Після перерахування коштів на рахунки підприємця, зловмисники виготовили завідомо підроблений документ — видаткову накладну, яку використали для приховання злочину.

Посадовцю Трускавецької міської ради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Його за клопотанням прокурора відсторонено від посади.

Приватний підприємець отримав підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2, 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкції вказаних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Департамент кіберполіції Національної поліції України