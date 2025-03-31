Збитки на суму понад ₴1,8 млн. під час закупівлі дронів та РЕБ для ЗСУ: повідомлено про підозру заступнику голови сільради на Львівщині

Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до шести років.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у 2023-2024 роках заступник голови однієї з сільських рад на Львівщині, забезпечив проведення закупівель товарів оборонного призначення, зокрема – безпілотних авіаційних комплексів та засобів радіоелектронного захисту, включивши при цьому в кошторис податок на додану вартість. У період воєнного стану, відповідно до законодавства, цей вид товарів звільняється від даного виду оподаткування. Таким чином сільській раді було завдано збитків на суму більше 1,8 мільйона гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області