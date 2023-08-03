Збитки на суму понад ₴4 млн.: черкаський водний патруль продовжує виявляти порушників на водоймах

Сьогодні вранці, близько 4-ї години, патрулюючи прибережною смугою річки Дніпро, в адміністративних межах села Кліщинці, інспектори роти з обслуговування водних об’єктів помітили човен, який причалив до берега. З човна невідомий чоловік почав вивантажувати мішки. В цей час до човна під’їхав автомобіль Volkswagen Passat. З авто вийшов ще один чоловік, який почав завантажувати мішки до автівки.

Побачивши патрульних, один із громадян застрибнув до човна та почав відходити від берега, в той час інша особа залишилась біля автомобіля.

Інспектори провели поверхневий огляд даного транспортного засобу та місця події. Патрульні виявили 12 мішків зі свіжовиловленою рибою видів карась — 257 шт., лящ — 245 шт., сом — 9 шт., судак — 23 шт., синець — 180 шт., короп — 6 шт., плоскирка — 34 шт., плітка — 2 шт. Сума збитків завдана державі становить 4 399 868 гривень.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, які встановлюють усі обставини події. Незаконний улов та автівку вилучили.

Патрульна поліція України