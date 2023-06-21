Збитки у ₴1,7 млн. на закупівлі насосів – керівнику Департаменту Київводоканалу та підряднику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику Департаменту Київводоканалу та керівнику підрядної організації у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі насосів.

Сума збитків сягає 1, 7 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, з метою розтрати бюджетних коштів службові особи Київводоканалу забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів. Надалі уклали з ним відвідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни, значно вище ринкових.

Різницю у вартості, що становить понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

На підставі зібраних доказів керівнику Департаменту Київводоканалу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а керівникові товариства – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура