Збитки у понад ₴300 тис. під час закупівлі асфальтобетонної суміші – директору КП міста Бровари повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального підприємства за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підприємство уклало договір з товариством на закупівлю 200 тонн асфальтобетонної суміші за завищеними цінами.

На підставі договору комунальне підприємство перерахувало на рахунок товариства бюджетні кошти. Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить понад 300 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського РУП Київської області за оперативного супроводу Броварського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура