Збив пішохода, перевіз та викинув помирати на узбіччі: на Прикарпатті взяли під варту водія-втікача

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури обрано запобіжний захід 63-річному місцевому жителю за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого та залишення в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

У четвер, 21 грудня, Коломийський міськрайонний суд взяв підозрюваного під варту.

Слідством встановлено, що вранці 18 грудня 63-річний водій, керуючи автомобілем Citroen Berlingo, на атодорозі в селищі Заболотів допустив наїзд на 30-річного пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги.

Після вчинення ДТП водій з місця аварії втік, залишивши потерпілого без допомоги. Проте згодом повернувся на іншому автомобілі, поставив збитого чоловіка в багажник і відвіз на об’їзду дорогу м. Коломия , де залишив його на узбіччі. Від отриманих травм потерпілий помер.

За вказане правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура