збив пішохода та втік з місця події: поліція київщини розшукує свідків смертельної дтп у селі вабля бучанського району

7 листопада, близько 17:30, невідомий на темному позашляховику вчинив наїзд на 67-річного пішохода.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Правоохоронці Київщини зʼясували, що невстановлений автомобіль, рухаючись від Бородянки в напрямку села Андріївка, здійснив наїзд на місцевого жителя, який йшов у попутному з автомобілем напрямку. Водій залишив місце події.

Поліцейські Київщини просять відгукнутися всіх, хто став свідком цієї ДТП.

Повідомити інформацію можна на лінію “102”. Анонімність гарантується.

Відділ комунікації поліції Київської області