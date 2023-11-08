Збив пішохода та втік з місця події: Поліція Київщини розшукує свідків смертельної ДТП у селі Вабля Бучанського району
7 листопада, близько 17:30, невідомий на темному позашляховику вчинив наїзд на 67-річного пішохода.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Правоохоронці Київщини зʼясували, що невстановлений автомобіль, рухаючись від Бородянки в напрямку села Андріївка, здійснив наїзд на місцевого жителя, який йшов у попутному з автомобілем напрямку. Водій залишив місце події.
Поліцейські Київщини просять відгукнутися всіх, хто став свідком цієї ДТП.
Повідомити інформацію можна на лінію “102”. Анонімність гарантується.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet