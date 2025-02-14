Збив жінку та втік з місця аварії – у Києві судитимуть водія, який п’яним вчинив смертельну ДТП (фото)

Аварія сталася на початку грудня минулого року у Дніпровському районі столиці. Тоді, водій автомобіля «Toyota Camry» рухаючись на великій швидкості та на забороняючий сигнал світлофора, скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, після чого втік з місця аварії. За скоєне винуватцю аварії загрожує до десяти років ув’язнення.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у грудні минулого року по вулиці Дніпровська Набережна. Тоді, водій автомобіля «Toyota Camry» скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, після чого ще зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок удару жінка отримала травми несумісні з життям та загинула на місці події, водій та пасажири легковика не постраждали. Водій втік з місця ДТП, однак невдовзі був затриманий патрульними поліцейськими.

Слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції перевірили чоловіка на стан сп’яніння – прилад Драгер показав 1,97 проміле. Зокрема правоохоронці встановили, що водій їхав зі швидкістю, яка понад вдвічі перевищувала максимальну дозволену швидкість на даній ділянці дороги. Тоді, порушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого та за ч. 1 ст. 135 ККУ – залишення в небезпеці.

За рішенням суду, на час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Наразі, поліцейські зібрали усі докази провини чоловіка та скерували обвинувальний акт відносно нього до суду. За вчинення смертельної ДТП кермувальнику загрожує до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва