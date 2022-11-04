Здав учасників самооборони окупантам – мешканця Київщини засуджено до 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Київської обласної прокуратури суд визнав винним та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна мешканця Київщини за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори у суді довели, що чоловік на початку збройної агресії РФ разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони.

Після окупації населеного пункту, він перейшов на бік ворога та повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки.

В подальшому окупанти взяли цих осіб у полон. Одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їх сторону імітуючи страту. Всіх полонених тримали під вартою до звільнення села.

Київська обласна прокуратура