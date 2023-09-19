Здавала позиції українських захисників на Бахмутському напрямку – підозрюється мешканка Слов’янська

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці Слов’янська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, жінка навмисно додалася до проросійського чату в Telegram, аби поширювати там інформацію про місця розташування підрозділів нашої армії.

У травні-червні 2023 року підозрювана в текстових повідомленнях підтверджувала місця російських обстрілів. Також вона викривала вогневі позиції ЗСУ, зокрема розрахунки РСЗВ у Слов’янську та його околицях, чим стримувала наступальні дії українських захисників.

Наразі громадянку затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора