Здавав ворогу координати добровольчих батальйонів та ЗСУ – завербованому ФСБ чоловіку повідомлено про підозру у держзраді
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, працівник ФСБ РФ завербував підозрюваного під час його поїздки у лютому 2017 року до РФ. Там чоловік надав згоду на співпрацю. З лютого 2017 по січень 2021 року він систематично передав ФСБшнику звіти та фотографії про відомі йому місця розташування добровольчих батальйонів та військовослужбовців ЗСУ. Особи спілкувалися у забороненій російській соцмережі та через один з месенджерів.
Також встановлено, що з лютого по травень 2022 року, перебуваючи у Єгипті, заручившись підтримкою проросійськи налаштованого жителя Чернігівщини, підозрюваний продовжував інформувати РФ про ситуацію в Україні. Він передавав своєму куратору інформацію про місця розташування шкіл та дитячих садочків на території Чернігівської області, а також місця дислокації військовослужбовців ЗСУ.
Правоохоронці затримали чоловіка у Чернівцях 18 червня 2022 року за підозрою у здійсненні незаконної розвідувальну діяльність на користь терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Він перебуває під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратура