Здавав ворогу позиції ЗСУ — мешканця Донеччини засуджено до 15 років за державну зраду

За публічного обвинувачення Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами. Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями.

Телефонна лінія щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту

Офіс Генпрокурора