Зеки телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ та пропонували «повернути» бійців з полону за гроші

Зловмисникам повідомлено про підозру.

Троє підозрюваних представлялись військовими рф, членами пвк «вагнер» або інших збройних формувань, не маючи до цього жодного відношення.

Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник – під цілодобовим домашнім арештом.

Від їх дій постраждали жителі різних регіонів України на суму понад 135 тис. грн.

Поліцейські Маневиччини спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області та СБУ провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази. В одного з фігурантів вилучили набої та запал до гранати.

Утриманцям колонії повідомили про підозру за фактом шахрайства. Дії спільника також кваліфіковані за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

МВС України