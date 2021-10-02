Зеленский «сливает» очередного соратника. Останется с Тищенками и Арахамиями?

Зеленский объяснил ошибку Разумкова: он выносит свои вопросы в публичную сферу

Основное противоречие в отношении спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова заключается в том, что он не разделяет программные моменты партии «Слуга народа» и выносит вопрос отставки в публичную сферу.

«Вопрос о Дмитрии Александровиче (Разумкове, — ред.) — это для меня не вопрос. Я считаю, что это внутрифракционный вопрос. Считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, в медиа. Хотя секретов никаких нет», — сказал Зеленский.

По его словам, он оценивает любое должностное лицо, представляющее «Слугу народа», на основе программных положений партии.

Он отметил, что проблема не в личности Дмитрия Разумкова.

«А в том, что если ты не поддерживаешь борьбу с олигархами, не поддерживаешь санкционную политику, например, в отношении господина Медведчука и других, то я считаю, что у этих людей просто другие политические взгляды. И это нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если взгляды отличаются от взглядов более 200 человек (фракции «Слуга народа», — ред.), от 73% (украинцев, — ред.), которые отдали голоса именно за программу партии «Слуга народа» … Мы же ничего другого, кроме выполнения этой программы, не делаем. И если твои взгляды другие — значит, ты живешь своей личной жизнью», — резюмировал президент.

Напомним, фракция «Слуга народа» собрала уже более 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Этого количества достаточно для регистрации проекта постановления об отставке главы Верховной Рады.

Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания фракции СН в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире «Свободы слова с Савиком Шустером» он сказал, что приглашает «слуг народа» на заседание фракции в понедельник в стенах парламента, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

Подписные листы в Трускавец повез глава фракции Давид Арахамия, который и делал запрос по их выдаче. При этом он говорил: «не факт», что подписи будут собирать непосредственно в Трускавце. По мнению Арахамии, то, что он взял подписные листы, не является новостью, новостью будет, если эти листы уже зарегистрируют. Глава фракции также намекнул, что даже листы с подписями не являются гарантией рассмотрения вопроса в зале парламента. В качестве примера он привел историю неназванного чиновника правительства, подписные листы по которому были подготовлены еще полтора года назад, но он до сих пор работает.