Зеленський збирає начальників, чиї підопічні чомусь випускають за кордон vip-зрадників

Президент Володимир Зеленський у понеділок 26 серпня збирає нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України.

Про це йдеться увечірньому зверненні президента:

“Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності.

Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці “товарищи” отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховалися і куди б не побігли.

На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів: СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговори на цій зустрічі і висновків зробити”.

Передісторія:

Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі – в Італію.

Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

В Одесі працює слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить слідчі дії в кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду за кордон Дмитрука.

УП