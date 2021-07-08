Земельні оборудки на ₴100 млн. – на Прикарпатті поліція викрила злочинну схему приватизації ділянок

Серед учасників – колишні та діючі посадові особи управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Унаслідок їх протиправних дій підставним особам було передано у приватну власність понад 120 га земельних ділянок.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, організували схему колишні та діючі посадові особи Держгеокадастру області. Відповідно до розробленого плану, підшукувалися підставні особи, які за винагороду погоджувалися виступити майбутніми власниками земельної ділянки. Надалі на них без погодження з органами місцевого самоврядування та суміжних користувачів, зареєстрували право власності на землю на території області.

За попередніми даними, за такою схемою було незаконно приватизовано понад 120 га земельного фонду, а державі завдано збитків, що сягають 100 млн грн. Крім того, громадян, у користуванні яких знаходилася частина земельних ділянок, було позбавлено права на першочергову приватизацію.

З метою отримання додаткових доказів причетності фігурантів до злочинної діяльності правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели санкціоновані судом обшуки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові. Процесуальне керівництво – Івано-Франківська обласна прокуратура.

Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для повідомлення про підозри учасникам оборудки, притягнення їх до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України