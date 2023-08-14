Земельні оборудки – на Житомирщині суддю підозрюють у 27-кратному шахрайстві на користь злочинного угруповання

За дорученням заступника Генерального прокурора Житомирська обласна прокуратура повідомила судді про підозру щодо пособництва у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, та службовому підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що суддя одного з районних судів Житомирщини, діючи на користь злочинного угруповання та використовуючи підроблені документи, систематично постановляв рішення щодо набуття права власності на землю за особами, які не мали на це право.

Зокрема, серед інших, суддя постановив рішення на підставі матеріалів, які нібито підтверджували, що померла у 2000 році особа прийняла у спадщину в 2017 році декілька гектарів землі.

Крім матеріалів щодо лжеспадкоємців земельних ділянок суддя постановляв судові рішення і стосовно осіб, які не мали відношення до колективних сільськогосподарських підприємств, претендували на їх земельні частки (паї) як колишні працівники соціальної сфери.

Пакети документів до суду готували співучасники угруповання у складі начальника підрозділу із запобігання і виявлення корупції прикордонного загону, директора агропідприємства з вирощування зернових та його юристка. Про підозри у шахрайських оборудках із землею їм повідомили у липні цього року.

На цей час встановлено, що підозрюваним винесено 27 судових рішень на користь злочинного угруповання стосовно набуття права власності на 32 земельні ділянки.

На підставі таких рішень фігуранти злочинної групи, від імені підставних осіб, реєстрували право власності на землю. А потім перереєстровували на директора агропідприємства або його близьких родичів.

Так, за пособництва судді, з користування двох громад – Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної – виведено майже 100 га землі на суму більше двох мільйонів гривень.

Наразі на незаконно набуті у власність земельні ділянки накладено арешт. Обласною прокуратурою усі постановлені підозрюваним судові рішення оскаржено в апеляційній інстанції.

Також органами прокуратури вирішуватиметься питання щодо обрання судді запобіжного заходу.

Викрито злочин Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та ТУ ДБР, розташованим у м. Хмельницькому.

Житомирська обласна прокуратура