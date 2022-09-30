Земельний рекет за участі кримінального «авторитету» – на Житомирщині судитимуть фермера та рецидивіста

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «кримінального авторитету» та керівника товариства за фактом вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Крім цього, «кримінального авторитета» обвинувачують ще й в умисному поширенні у суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Слідством установлено, що злочини скоїв керівник приватного сільськогосподарського товариства, який мав незаконний намір – заволодіти правом на оренду земельної ділянки площею понад 40 га, що у Вінницький області.

Для реалізації протиправного задуму він залучив свого знайомого (матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження). Виконавець, не досягнувши бажаного результату після декількох телефонних розмов з потерпілим, на якого оформлене право оренди на землю, звернувся ще й до свого знайомого, який у міру неодноразової судимості (дев’ять разів) та тривалого перебування у місцях позбавлення волі набув статусу «кримінального авторитету».

Так, наприкінці квітня цього року, попри дії воєнного стану, спільники-виконавці, разом із фермером-замовником, попередньо домовившись, приїхали до Бердичева, та, призначивши потерпілому зустріч, в альтернативній формі висловили йому вимоги передати право оренди землі. У разі невиконання – пригрозили фізичною розправою.

Кримінальні розбірки викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням СБУ в області та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури