Земляки Зеленського пошкодили пам’ятник воїнам, загиблим під Іловайськом

У центрі Кривого рогу вандали знову пошкодили пам’ятний знак «Іловайськ-2014 Пам’ятаємо».

Про це повідомив заступник міського голови Геннадій Шаповалов.

На опублікованих фото видно, що з монумента були вкрадені вази для квітів у вигляді гільз.

«Покидьки відламали та вкрали металеві вази для квітів, зроблені з гільз. Сталося це із меркантильних міркувань, або ж з політичних, наразі не має жодного значення. Монумент — нагадування всім нам про ту страшну ціну, яку Україна сплатила і продовжує сплачувати за свою свободу і незалежність. І кожен, хто намагається посягати на пам’ять героїв, є злочинцем в очах Бога і людей та буде проклятий у віках», — написав Шаповалов. // LB.ua