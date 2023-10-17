Землю державного лісгоспу незаконно передали в приватну власність

Рішенням Старовижівського районного суду Волинської області задоволено позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави до громадянки і витребувано у власність держави земельну ділянку площею 2 га та вартістю 27 мільйонів гривень.

Суд погодився із доводами прокурорів про незаконність наказів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, на підставі яких земельна ділянка лісового фонду, яка перебувала в користуванні державного лісогосподарського підприємства, була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення та всупереч вимог закону передана в комунальну, а згодом у приватну власність.

Пресслужба обласної прокуратури