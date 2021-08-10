Зґвалтування 6-річної дитини на Луганщині – обвинувальний акт направлено до суду
Сєвєродонецька окружна прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом зґвалтування малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).
За даними слідства, у квітні 2021 року чоловік зустрів біля входу до ліфта дитину – мешканку цього житлового будинку.
Коли вони піднялися на поверх, на якому проживає обвинувачений, він силоміць вивів 6-річну дівчинку з кабіни ліфта, змусив піти до своєї квартири, де її зґвалтував.
Після цього він наказав дитині одягнутися, йти додому та нікому не розповідати про вчинене з нею.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Сєвєродонецьким районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.
За матеріалами Луганської обласної прокуратуриTweet