Зґвалтування 6-річної дитини на Луганщині – обвинувальний акт направлено до суду

Сєвєродонецька окружна прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом зґвалтування малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у квітні 2021 року чоловік зустрів біля входу до ліфта дитину – мешканку цього житлового будинку.

Коли вони піднялися на поверх, на якому проживає обвинувачений, він силоміць вивів 6-річну дівчинку з кабіни ліфта, змусив піти до своєї квартири, де її зґвалтував.

Після цього він наказав дитині одягнутися, йти додому та нікому не розповідати про вчинене з нею.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Сєвєродонецьким районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури