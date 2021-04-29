Зґвалтування 6-річної дівчинки на Луганщині – прокуратура вимагає найсуворішого запобіжного заходу для підозрюваного
За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області 48-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).
Наразі органом досудового розслідування за погодженням з прокуратурою до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, 27 квітня 2021 року близько 17:30 підозрюваний зустрів біля входу до ліфта 6-річну дівчинку – мешканку цього ж будинку. Коли вони піднялися на поверх, за яким проживає підозрюваний, останній силоміць вивів малолітню дитину з кабіни ліфта та примусив піти до своєї квартири. Чоловік натягнув на обличчя дівчинки шапку, аби вона не бачила, що з нею відбуватиметься.
У подальшому підозрюваний зґвалтував потерпілу, наказав їй одягнутися та йти додому. А ще – нікому не говорити про те, що він з нею робив.
З місця події правоохоронці вилучили численні речові докази зі слідами крові. Слідчі дії тривають. З’ясовуються усі важливі у кримінальному провадженні обставини.
Дівчинку госпіталізовано до медичного закладу, встановлюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень під час насильницького статевого акту.
Досудове розслідування проводиться Сєвєродонецьким районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.
За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)