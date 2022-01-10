Зґвалтування дітей та розповсюдження дитячої порнографії — на Дніпропетровщині до 9 років за ґратами засуджено жінку

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури учасницю злочинної групи визнано винною у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України). Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Встановлено, що обвинувачена — колишня жертва ґвалтівника у подальшому вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала малолітніх дітей віком від 4 до 8 років. Також вона допомагала йому виготовляти відеозаписи, що містили дитячу порнографію, для розповсюдження й збуту в Інтернеті.

Як повідомлялось раніше, учаснику цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував дитячу порнографію, винесено вирок у виді 12 років позбавлення волі.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури