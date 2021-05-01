Зґвалтування і убивство? На Полтавщині відкрито два кримінальних провадження за фактом смерті 17-річної дівчини

Нагадаємо, що 30 квітня до поліції Полтавщини, близько 11-ї години, надійшла інформація від перехожих, що на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка, Козельщинської територіальної громади, виявлено тіло молодої жінки. Поліція встановила особу померлої. Нею виявилася місцева 17-річна дівчина. За даним фактом відкриті кримінальні провадження. Обставини з’ясовує слідство.

Отримавши інформацію на місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції та працівники слідчого управління обласного Главку. Також залучалися оперативники карного розшуку та пересувна криміналістична лабораторія.

За попередньою версією слідства, 17-річна дівчина ввечері 29 квітня відпочивала в компанії своїх знайомих, вживаючи разом із ними спиртні напої. На часі всі особи, з ким спілкувалася того вечора померла, встановлені та надають пояснення. У свідоцтві про смерть дівчини судово-медичним експертом Кременчуцького бюро СМЕ зазначено, що вона померла внаслідок отруєння алкоголем, набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії. Однак слідством також перевіряється версія щодо зґвалтування дівчини.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, під час зустрічі з родичами та односельцями померлої запевнив, що поліція зробить усе можливе, аби ретельно та об’єктивно розслідувати смерть неповнолітньої.

Також він зазначив: «За фактом смерті 17-річної місцевої мешканки слідчим Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) та частиною 3 статті 152 (Зґвалтування неповнолітньої) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання від 7-ми до 15-ти років позбавлення волі. У рамках кримінальних проваджень тривають слідчі дії та призначено ряд експертиз».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)