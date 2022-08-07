Зґвалтування неповнолітньої дівчинки групою осіб – мешканцям Львівщини винесено вирок

За підтримання публічного обвинувачення Золочівської окружної прокуратури Львівської області 16-річного та 32-річного чоловіків засуджено за зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Їм призначено покарання у виді 7 та 8 років позбавлення волі відповідно.

Прокурори у суді довели, що наприкінці лютого минулого року на території Золочівського району група підлітків, серед яких був один дорослий, каталась на машині та розпивала спиртні напої. Коли в автомобілі засуджені залишились на одинці з 14-річною потерпілою, вони, застосовуючи насильство, зґвалтували дівчину.

У судовому засіданні обвинувачені свою вину не визнали. Наразі вони перебувають під вартою.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури