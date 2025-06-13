Зґвалтування та секснасильство щодо малолітніх дітей – до 15 років ув’язнення засуджено жителя Дніпра

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра суд визнав винним місцевого жителя за фактами зґвалтування та вчинення сексуального насильства щодо малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Ювенальні прокурори у суді довели, що у 2023 році чоловік проживав зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Користуючись відсутністю матері та безпорадним станом дитини, він неодноразово ґвалтував дівчинку.

Засуджений також вчинив дії сексуального характеру стосовно 8-річної подруги дівчинки, яка прийшла в гості. Дитина одразу розповіла про це батькам, які викликали поліцію.

Під час судового розгляду свою вину не визнавав.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Відомості про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури