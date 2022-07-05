Зґвалтував та пограбував дівчину: у Вінниці затримали раніше судимого зловмисника

4 липня протягом кількох годин працівники поліції затримали раніше судимого 38 — річного місцевого жителя, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував молоду дівчину. Застосувавши силу, правопорушник познущався з неї та пограбував.

19-річна потерпіла звернулась до поліції близько 14.00 години. Молода дівчина розповіла, що невідомий чоловік заманив її до нежитлової будівлі у центрі міста та, застосувавши фізичне насильство та психологічний тиск, зґвалтував її та відібрав грошові кошти.

Як розповів керівник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, за допомогою відео з камер спостереження, встановлених у центрі міста, поліцейські ідентифікували нападника та встановили маршрут його руху.

Орієнтування з його прикметами надали усім поліцейським нарядам.

За кілька годин в районі торговельного ринку працівники поліції затримали правопорушника.

Ним виявився 38–річний місцевий житель.

Як з’ясувалось, чоловік раніше судимий за крадіжку та викрадення автотранспорту. У 2021 році звільнений умовно–достроково з місць позбавлення волі. Загалом чоловік провів у в’язниці 4 роки та 6 місяців.

Наразі правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цими фактами поліції розпочала кримінальні провадження за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) та ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За такі злочини затриманому загрожує до 10 років позбавлення.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області