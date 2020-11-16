Женщина, найденная мертвой в Петербурге, была закопана живьем

На поверхности оставили только голову

В Санкт-Петербурге на территории Юнтоловского заказника нашли тело женщины средних лет. Труп был закопан в землю так, что на поверхности была только голова жертвы.

Тело женщины было найдено горожанином примерно в 500 метрах от Коннолахтинской дороги. Мужчина сначала подумал, что нашел отсеченную голову женщины, однако прибывшие на место ЧП судмедэксперты извлекли из земли все тело.

На вид женщине 40-45 лет, она была одета в спортивный костюм. Личность ее пока не установлена, однако эксперты обнаружили на ее голове несколько несерьезных ран.

Как отмечает «Фонтанка», жертву могли сначала оглушить, а затем закопать в землю по голову еще живой. По предварительным данным, тело находилось в земле около недели.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // МК