Женщина рыла туннель, чтобы вытащить сына из тюрьмы в Запорожской области

В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения. Отчаянный план не удалось воплотить в жизнь, женщину вычислили и арестовали.

Как сообщает страница «Это Запорожье» в Instagram, инцидент случился в Вольнянском районе Запорожской области. Там в колонии отбывал срок за убийство мужчина из Николаева. Мать заключенного покинула родной город, арендовала дом поблизости от колонии и по ночам рыла тоннель.

Пока женщину не разоблачили, ей удалось прокопать в земле лаз протяженностью около 10 метров и достаточной ширины для взрослого мужчины. В доме при обыске найдены инструменты, используемые для подкопа. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»