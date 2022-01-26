Жертвами домашнього насильства на Херсонщині стали жінка та її малолітня дитина

Скадовською окружною прокуратурою 21 січня 2022 року повідомлено про підозру чоловіку у нанесенні легких тілесних ушкоджень дворічній дитині та вчиненні домашнього насильства (ч. 1 ст. 125, ст. 126-1 КК України).



Чоловік вже мав проблеми із законом і притягувався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство, однак на шлях виправлення не став.

За даними слідства, 18 січня підозрюваний завдав декілька ударів у обличчя співмешканці, погрожував фізичним насильством, принижував та нецензурно лаявся на її адресу. Досудове розслідування за цим фактом триває.

Того ж дня від злочинних дій домашнього тирана постраждала і малолітня дитина, якій під час сімейної сварки чоловік завдав долонями декілька ударів по голові.

Ураховуючи вимоги Кримінально процесуального кодексу України окружною прокуратурою 24 січня стосовно фігуранта на розгляд Каланчацького районного суду скеровано обвинувальний акт за вчинення кримінального проступку — нанесення легкого тілесного ушкодження дитині.

Оскільки в родині є ще малолітні діти, наразі мати з ними знаходиться в Херсонському кризовому центрі для постраждалих від домашнього насильства.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Скадовська окружна прокуратура