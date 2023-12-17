«Жертвою» «війсккоматівців» і… ЗМІ виявився неадекватний дебошир. Поліція розкрила деталі інциденту (відео)
У мережі заявили, що у Львові нібито жорстко затримали чоловіка. Поліція стверджує, його затримали, бо він міг зашкодити собі та іншим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію у Facebook.
Що сталося
Вчора, 16 грудня, у соціальних мережах поширили відео, де чоловіка у Львові нібито “скрутила” поліція та військові. Інцидент стався в одному з супермаркеті на вулиці Шпитальній.
Користувачі соцмереж заявляли, що це нібито мобілізація, а чоловіки у військовій формі – працівники ТЦК.
Що каже поліція
У поліції повідомили, що до правоохоронців звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі на вулиці Котлярській, поводився агресивно.
За словами свідків, він ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся і, ймовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка вивели на вулицю й намагалися вгамувати, але конфлікт продовжувався.
Чоловік не реагував на слова патрульних і поводився неадекватно.
“Тому, згідно ЗУ “Про Національну поліцію”, патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника. Затриманого чоловіка доставили в управління поліції та викликали бригаду швидкої для надання йому допомоги”, – йдеться у повідомленні.
Поліція встановила, що затриманим виявився солдатом однієї із військових частин. Зазначається, що військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, ніякого відношення до ТЦК не мають.
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