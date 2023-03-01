Жінка хотіла хабарем «врятувати» чоловіка і сама вскочила у кримінал

Поліцейські Бердичівщини розпочали розслідування.

Днями у селищі Гришківцях патрульні зупинили «Citroen Jumpy» за порушення водієм Правил дорожнього руху: нехтування паском безпеки та пошкоджений задній габарит в автомобілі. До того ж у керманича не виявилось обов’язкового страхового поліса, а сам чоловік за зовнішніми ознаками перебував напідпитку.

Пропозицію правоохоронців щодо обстеження на стан сп’яніння керманич відхилив.

Під час оформлення адміністративних матеріалів у справу втрутилась пасажирка автомобіля, співмешканка водія, і поклала у службовий автомобіль відкупне.

Пропозицію неправомірної вигоди належним чином задокументували працівники слідчо-оперативної групи.

Відтак за фактом пропозиції неправомірної вигоди поліцейським наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. За це жінці може загрожувати від штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років. А відносно водія складені матеріали за порушення адміністративного законодавства — нетверезе керування транспортним засобом (ч. 1 ст. 130 КУпАП), без страхового поліса (ч. 1 ст. 126 КУпАП), з несправними світловими приладами, а також за порушення правил користування ременями безпеки (ч. 1, 5 ст. 121 КУпАП).

Бердичівський районний відділ поліції