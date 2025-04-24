Жінка намагалась розійняти цивільного чоловіка та його брата, але була вбита дерев’яним бруском

Злочин стався 23 квітня в одному із сіл Джуринської громади. 43-річна потерпіла отримала несумісні з життям ушкодження, під час спроби припинити конфлікти між її цивільним чоловіком та його братом.

За інформацією слідства, 44-річний фігурант прийшов до будинку старшого брата. Між чоловіками виник конфлікт та бійка. Потерпіла спробувала заспокоїти їх. Під час цього зловмисник вдарив її дерев’яним бруском по голові. Лікарі не змогли врятувати жінку.

Причетного до вбивства чоловіка, працівники поліції затримали на місці події. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Шаргородський відділ Жмеринської окружної прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому на час досудового розслідування запобіжного заходу.

За цим фактом Відділенням поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції розслідується провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі клопотатимуть в судді про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років в’язниці. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області