Жінка намагалась шахрайським шляхом привласнити землі вартістю ₴2,7 млн.

Мешканка Новоукраїнського району за підробним документом намагалась оформити право власності на землю сільськогосподарського призначення в інтересах третіх осіб.

Мова йде про земельну ділянку площею 2 га розташовану на території Смолінської територіальної громади.

За версією слідства, жінка, будучи довіреною особою громадян, інтереси яких вона представляла, надала до державного органу для виготовлення землевпорядної документації на отримання земельних ділянок завідомо підроблений документ (рішення сесії). Однак, свій злочинний умисел до кінця не довела, оскільки державний реєстратор виявив підробку.

Наразі, їй повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробного документа) КК України.

Досудове слідство здійснюється СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області за процесуального керівництва Новоукраїнської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура