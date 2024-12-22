Жінка намагалася потай ввезти в Україну 14,5 кг коштовностей

У пункті пропуску «Орлівка» прикордонники Ізмаїльського загону спільно з представниками митниці виявили значну партію срібних прикрас, які громадянка України намагалася ввезти з-за кордону без декларування.

19-річна пасажирка автобуса, що прямував із Туреччини до України, приховала у своєму багажі ювелірні вироби зі срібла загальною вагою 14,5 кг.

За цим фактом працівники митниці склали протокол за ст. 472 Митного кодексу України (Недекларування товарів комерційного призначення). Виявлені прикраси вилучили до рішення суду.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України