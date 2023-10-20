Жінка намагалася закрити кримінальну справу брата за допомогою хабаря слідчій

Жінка надала 3 000 доларів США, аби поліцейська закрила кримінальне провадження щодо її брата. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки України за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва задокументували дії правопорушниці.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, після передачі грошей правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У рамках розпочатого кримінального провадження ми встановили, що до слідчої прийшла сестра затриманого та при першій зустрічі запропонувала їй 3 000 доларів. За ці гроші жінка хотіла, щоб поліцейська закрила кримінальне провадження відносно її брата за фактом крадіжки з магазину. Про пропозицію неправомірної вигоди слідча повідомила керівництво та порушницю затримали при дачі грошей у службовому кабінеті».

За даним даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України. За процесуального погодження з Шевченківською окружною прокуратурою, слідчі готують порушниці повідомлення про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва