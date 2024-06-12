Жінка оформила доставку товару, а натомість втратила 110 тисяч гривень

Поліцейські застерігають мешканців Чернігівщини від шахрайств в Інтернеті під час купівлі-продажу товарів.

Вчора до поліції звернулася 40-річна мешканка Чернігова, яка на популярному сайті оголошень в Інтернеті розмістила пропозицію з продажу дитячого візочка. З жінкою зв’язався покупець і в месенджері відправив посилання нібито для оформлення доставки. Перейшовши за цим посиланням, заявниця ввела секретні дані своєї банківської картки та банківської картки свого батька. З обох рахунків невдовзі зникли заощадження загальною сумою понад 110 тисяч гривень.

Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулася до поліції.

Нині поліцейські розшукують причетних до шахрайських дій у рамках провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.

Поліція Чернігівської області закликає громадян: щоб не потрапити на гачок шахраїв, по телефону або в Інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки. Адже, переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані. Завдяки цьому шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області